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След сигнал за опасно шофиране: Арестуваха мъж с положителна проба за кокаин край София

29.06.2026 / 18:56 0

Снимка: Булфото

Задържаха рисков водач с положителна проба за наркотици, съобщиха от полицията.

Сигналът постъпил в РУ-Своге днес по обяд. Съобщено било, че водач на лек автомобил извършва рискови изпреварвания по път II-16. Униформените реагирали незабавно и засекли нарушителя в района на село Томпсън, предава Дарик. При тестването на водача с техническо средство пробата му реагирала положително на кокаин.

59-годишният остава в полицейския арест за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство за престъпление.

Седмица по-рано, отново след сигнал от граждани, свогенските полицаи установиха и санкционираха за броени часове друг нарушител зад волана, застрашаващ живота и здравето на останалите участници в движението.

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