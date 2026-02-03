След сигнал за пожар полицаи откриха наркотици в мазе на блок в Бургас
снимка Булфото
След сигнал за пожар, полицаи откриха наркотици в избено помещение в блок в бургаския комплекс "Зорница".
Сигналът за забелязан пушек от мазетата в блок 9 е подаден малко след полунощ снощи.
При проверка е установен 31-годишен криминално проявен бургазлия от същия блок, който заявил, че пушекът се появил след включване на нагревател, но не е възникнал пожар.
При претърсване на избеното помещение е открито и иззето бяло кристалообразно вещество - метамфетамин с общо тегло около 5 грама.
Бургазлията е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство, предаде БНР.
