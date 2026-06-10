След сигнали за натиск върху производители: Държавата проверява търговските вериги

Пиксабей

Премиерът Румен Радев разпореди на министъра на земеделието да извърши спешна проверка по сигнали, че производители на плодове и зеленчуци са били притискани от търговски вериги да намалят цените си, така че обявеното поевтиняване на стоките да бъде за тяхна сметка.

Повод за разпореждането станаха появили се в медиите информации, че част от веригите са упражнявали натиск върху доставчици след поетия ангажимент за намаляване с поне 15% на цените на определени стоки.

„Големите търговски вериги поеха ангажимент за намаляване с поне 15% на стоките, но не за сметка на българските граждани. В някои медии се появи информация, че някои производители на плодове и зеленчуци са били притискани от някои вериги да свалят цената, така че това намаление да бъде за тяхна сметка. Ще помоля министъра на земеделието за спешна проверка“, заяви премиерът, цитиран от "Дарик".

Той предупреди, че ако се установи разминаване между поетите ангажименти и реалните действия на търговските вериги, държавата ще се намеси.

„Ако реалността се разминава с поетия ангажимент, българската държава има редица механизми, за да защити българските граждани и производители и ще го направи“, подчерта министър-председателят.

Редактор "Екип на Петел",

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