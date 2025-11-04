След скандал: 42-годишен мъж е убит в квартал „Владиславово“ във Варна, има задържан

Снимка: Булфото

42-годишен мъж е намерен убит в апартамент във „Владиславово“. Тялото е открито на 2 ноември, като престъплението най-вероятно е извършено два дни преди това - през нощта на 31 октомври срещу 1 ноември. На 3 ноември е установен вероятен извършител, който е задържан. Това е 41-годишен мъж с множество криминални прояви, съобщи окръжният прокурор Красимир Конов, предаде Морето.

Мъжът е починал от задушаване. Водещата версия е, че до убийството се стига след скандал между жертвата и извършителя, които са били приятели. Има свидетели, които потвърждават всичко установено до момента, но няма очевидци на случилото се, каза още Конов.

Повдигнато е обвинение на вероятния извършител и е задържан за срок до 72 часа. Очаква се гледане на мярка за неотклонение.

Директорът на ОД на МВР старши комисар Красен Торимацов заяви, че евентуалният извършител има 15 криминалистически регистрации за наркотици, грабежи и кражби. Последната му присъда е от 2008 г., като наказанието е изтърпяно към 2011 г.

Убитият няма криминални прояви и не е познат на полицията. Занимавал се е с бизнес с монтаж и демонтаж на климатични системи.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!