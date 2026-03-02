След смъртта на Славчо Крумов: ЦИК обяви нов депутат от „Възраждане“
Снимка: НС
Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви Вениамин Воденичаров за избран за депутат от партия "Възраждане".
С писмо до членовете на ЦИК от 2 март 2026 г. председателят на Народното събрание ги уведомява, че е починал народният представител Славчо Крумов от партия „Възраждане“.
ЦИК прие решение, с което обяви следващия в листата на „Възраждане“ - Вениамин Иванов Воденичаров, за избран за народен представител, посочва БТА.
На 1 март лидерът на партията Костадин Костадинов съобщи във фейсбук, че народният представител от парламентарната група на „Възраждане“ Славчо Крумов е починал.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!