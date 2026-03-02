След смъртта на Славчо Крумов: ЦИК обяви нов депутат от „Възраждане“

Снимка: НС

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви Вениамин Воденичаров за избран за депутат от партия "Възраждане".

С писмо до членовете на ЦИК от 2 март 2026 г. председателят на Народното събрание ги уведомява, че е починал народният представител Славчо Крумов от партия „Възраждане“.

ЦИК прие решение, с което обяви следващия в листата на „Възраждане“ - Вениамин Иванов Воденичаров, за избран за народен представител, посочва БТА.

На 1 март лидерът на партията Костадин Костадинов съобщи във фейсбук, че народният представител от парламентарната група на „Възраждане“ Славчо Крумов е починал.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!