След смъртта на ученик във Враца: Започна почистване около жп линията

кадър: БТВ

Институциите предприеха спешни мерки след трагичния инцидент, при който 16-годишен ученик загина на релсите, прегазен от влак във Враца.

Започна пълно почистване на района около жп линията в близост до мястото на трагедията. Работници изрязват храсти, за да подобрят видимостта.

Предстои укрепване на съществуващите и изграждане на допълнителни оградни съоръжения в рисковите участъци.

Ще се определи място за ново регламентирано пешеходно пресичане на железния път, за което настояват от местната управа.

В дългосрочен план се предвиждат още: подлез, шумоизолиращи стени, пасарелки, които са част от мащабен проект за модернизация на трасето.

Междувременно екип на bTV видя, че деца и възрастни продължават да прекосяват линията на непозволени места.

„За момента виждаме, че има развитие. Жалкото е, че трябваше да си отиде едно невинно дете за годините безхаберие, които са пропилени“, коментира общественикът Петър Стефанов.

