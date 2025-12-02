След снощния погром срещу офис на ГЕРБ оцеля само едно пиано

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

След погрома снощи над един от офисите на ГЕРБ в столицата, тази сутрин хора от "Чистотата" се занимават с разчистването на стъклата. Всички прозорци на помещението са изпотрошени, като е останала само дограмата. Вътре също е всичко е направено на пух и прах с изключение на едно пияно, което никой не е докоснал - то е единственото нещо, оцеляло след като група мъже атакуваха офиса с павета и колчета за паркиране, разказва Нова тв.

Случайно или не, но това е офис, който е бил оставен от полицията в ръцете на погромаджиите. За разрушението му е използван дори един уличен знак, който е бил изтръгнат от мястото и си използван като копие срещу страничната дограма.

Почистването ще продължи поне няколко часа, по думите на репортер.

Съседите, които живеят над офиса разказват, че по време на погрома те са седели много уплашени в домовете си зад прозорците и са наблюдавали какво се случва с ужас и очакване полицията да се намеси и да прекрати вандализма.

