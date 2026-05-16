След стрелбата в кв. „Надежда“: Полицията още издирва извършителите

"Петел" следи какво се случва след стрелбата в столицата.

Полицията продължава да издирва извършителите след стрелба в столичния квартал „Надежда“ в петък вечерта.

Сигналът е постъпил на тел. 112 малко след 20 ч. снощи. Пострадаха двама души – мъж и жена от Нидерландия.

30-годишна жена прегледана в болница и освободена с диагноза „повърхностна травма на шията“. За прегледи е откаран и 36-годишен нидерландски гражданин с наранявания в областта на ръката.

По първоначални данни става дума за скандал и стрелба с въздушен пистолет със сачми след спор за паркиране. Случва се на паркинг до хиперамрект.

В района има камери, записите са предадени на полицията. Продължава работата на органите на реда по случая, пише btvnovinite.bg.

