След топенето на снега Язовир "Тича" се напълни с нови 1,5 милиона кубика

Заради снеготопенето само за последното денонощие яз. „Тича“ увеличи водния си обем с 1,557 милиона кубика, показва справка на сайта на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/.

Количеството е приблизително равно на месечното потребление за питейни нужди на град Шумен.

При вчерашното измерване на язовира са отчетени 148,467 млн. куб. м вода. Днес количеството е 150,024 млн. куб. м., което се равнява на 48,12% от общия воден обем.

Средният приток за изминалото денонощие е 7,739 кубически метра вода в секунда, а средният разход - 1,286 куб.м/сек, допълва Шум бг.

Управителят на шуменския клон на "Напоителни системи“ Герасим Инджев обясни за ШУМ.БГ, че необходимото водно количество за цялата 2026 година вече е осигурено.

„Засега нещата се движат добре – в момента количеството вода в „Тича“ е повече, отколкото по същото време на миналата година. Дано има още снегове и дъждове и напролет язовирът да се напълни поне до 60 процента“, каза Инджев.

