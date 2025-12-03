След трагедията с три жертви в Пловдив: ОПУ мълчи за мантинелите

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Две денонощия е продължила независимата проверка на околовръстния път на Пловдив, която трябва да установи дали пътят е опасен и предполага тежки произшествия. Като резултат от нея, все още не е ясно дали мантинелите, поставени при ремонт от 2021 година ще бъде премахнати или ще останат. Това се разбра от разговор по Нова телевизия с шефът на областното пътно управление инж. Петър Попов.

Той твърдо отказа да изрази както лично мнение кое ще е по-безопасно, както и да разкрие резултатите от независимата проверка, като се оправда, че те ще бъдат огласенси по-късно днес.

Шефът на ОПУ-Пловдив все пак обясни, че ако мантинелите се махнат, скоростта за движение по натоварения път ще бъде ограничена до 50 км/ч. Другият вариант е да се изградят нови отбивки по пътя.

Решението се търси след жестоката катастрофа с тир, при което трима души от едно семейство загинаха на място. Статистиката показва, че след поставянето на мантинелите, смъртните случаи на пътя са се покачили двойно.

