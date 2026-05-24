След трагедията в Благоевград: Психолози ще започнат работа с учениците

Кадър БНТ

Окръжната прокуратура работи по всички версии, включително за убийство, самоубийство или склоняване към самоубийство. Не е изключено в основата на трагедията да стои използването на наркотици.

До късно днес продължи огледът на разследващите – както пред блока, така и в апартамента. В късния следобед те си тръгнаха, изнасяйки няколко чувала, по всяка вероятност с веществени доказателства, предава БНТ.

В апартамента, освен загиналото момиче и момчето, са били още двама младежи, които са задържани.

В двете училища, в които са учили загиналото момиче и тийнейджърът, психолози ще се срещнат с класните ръководители. Във вторник, първия учебен ден след почивните дни, психолози ще започнат работа и с учениците на двамата тийнейджъри.

Малко след полунощ съсед се натъква на безжизненото тяло на младото момиче пред входа на блок 17 в квартал „Струмско“. Минути по-късно става ясно, че зад блока има и тежко ранено момче.

Разследването установява, че двамата са паднали от петия етаж.

Днес хора от блока разказаха, че момчето, в чийто дом се е разиграла трагедията, е било тихо и скромно.

Зад блока, откъдето е паднало момчето, днес имаше полицейски ограждения. Бяха останали и счупени клони от дървото, което вероятно е омекотило удара.

За живота на тийнейджъра се борят медиците в „Пирогов“, а съседи недоумяват как точно се е случила трагедията.

Във вторник общественият посредник на Благоевград Злата Ризова събира всички отговорни институции в общината, за да се търси решение на проблема с наркоразпространението в града.

Утре в Благоевград е ден на траур.

