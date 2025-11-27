След три 30-минутни почивки депутатите започнаха работа

Булфото

Депутатите се събраха на заседание и веднага излязоха в почивка.

Причината - липса на кворум. В началото на пленарното заседание се регистрираха едва 113 народни представители. Председателят на парламента Рая Назарян обяви 30 минути почивка.

След почивката в пленарна зала се регистрираха 126 народни представители. По искане на ПГ на ГЕРБ - СДС депутатите излязоха в нова 30-минутна почивка. След втората почивка - парламентът излезе в поредна почивка.

След три половинчасови почивки депутатите започнаха работа по същество. Първа точка в дневния ред за днес е второ гласуване на промени в Закона за публичните предприятия, въвеждащи система за управление на риска и длъжност "служител по почтеност", предаде "Новини".

Очаквайте подробности!

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!