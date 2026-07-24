След три дни гасене: Потушиха пожара в Пирин, предизвикан от мълния

Пиксабей, илюстративна

След близо три дни гасителни действия пожарът над местността Бетеловото в Национален парк „Пирин“ е напълно потушен, съобщиха от парковата дирекция. От там посочват, че благодарение на бързата реакция и координацията между всички участници, не е допуснато разпространението на огъня и засегнатата площ е останала ограничена.

В овладяването на пожара участваха служители на Дирекция „Национален парк Пирин“, на Регионалните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Разлог и Якоруда, както и служители на Югозападно държавно предприятие и на държавните горски стопанства в Разлог и Елешница. От парковата дирекция допълват, че в гасенето са участвали и Доброволческото формирование на Община Разлог и спортен клуб „Мото Дружина“ – Банско, предаде БТА.

Пожарът в местността Бетоловото край Разлог беше предизвикан от мълния.

От Дирекция „Национален парк Пирин“ изказаха благодарност към всички ангажирани в овладяването на пожара.

Редактор "Екип на Петел",

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