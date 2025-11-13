След улица "Михаил Колони" пропадна и сухият фонтан на площад България във Варна
13.11.2025 / 22:02 0
Кадър Фб
Сухият фонтан на площад България също е пропаднал.
Счупили са се големи части от изградения през 2015 година фонтан, до улица "Михаил Колони", която е в окаяно състояние заради честите пропадания на паветата.
В момента дупката на фонтана е оградена с ленти.
