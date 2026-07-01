След успеха на италианската вечер ресторант „Наутилус“ кани гостите на гръцко кулинарно пътешествие този петък 03.07.2026г.

След успешния старт на тематичните петъчни вечери с италианска кухня, ресторант „Наутилус“ продължава кулинарното си пътешествие с ново вкусно предизвикателство. Този петък гостите ще могат да се насладят на специална гръцка вечер, вдъхновена от традиционните вкусове и духа на южната ни съседка.

Специално подготвеното меню ще предложи автентични гръцки ястия, а атмосферата ще допринесе за едно истинско средиземноморско изживяване.

От ресторант „Наутилус“ споделят, че тематичните петъчни вечери ще продължат и през сезона, като всяка от тях ще представя различна кухня и ще изненадва гостите с нови вкусове и интересни кулинарни идеи.

Любителите на добрата храна вече могат да отбележат петъчните вечери в календара си, защото ги очакват още много вкусни приключения и приятни изненади.

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