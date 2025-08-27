реклама

След уволнението: Лиза Кук ще съди Доналд Тръмп

27.08.2025 / 07:55 2

Кадър Нова телевизия

Лиза Кук обяви, че ще съди Доналд Тръмп и че президентът няма право да я освобождава от поста ѝ в Централната банка на Съединените щати. Това стана ясно, след като вчера Тръмп каза, че уволнява Кук, която е една от седемте членове на борда на директорите на Федералния резерв, съобщава Нова телевизия.

От юридическа гледна точка е спорно дали това, за което правителството обвинява Кук, е достатъчен повод, за да бъде уволнена. Заплахата за дело е сигнал, че предстои битка между Централната банка и федералното правителство. 

Това може да създаде проблем за финансовата система на Съединените щати. Ако инвеститорите се усъмнят, че Банката губи независимост и легитимност, могат да спрат да влагат пари в американски държавни облигации или да продадат вече купените.

 

kris (преди 3 минути)
Рейтинг: 499078 | Одобрение: 91468
Ако знаете само, колко много чернилки са си наместили дътата на държавна работа и правят каквото си искат, просто защото се чувстват защитени от закона, ще се учудите и ще попитате защо е така....!?
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
kjk (преди 26 минути)
Рейтинг: 139648 | Одобрение: 15718
Дано осъди Перкото,той е свикнал да плаща извънсъдебни споразумения!!!;)Намусен:errm:

