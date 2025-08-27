След уволнението: Лиза Кук ще съди Доналд Тръмп

Кадър Нова телевизия

Лиза Кук обяви, че ще съди Доналд Тръмп и че президентът няма право да я освобождава от поста ѝ в Централната банка на Съединените щати. Това стана ясно, след като вчера Тръмп каза, че уволнява Кук, която е една от седемте членове на борда на директорите на Федералния резерв, съобщава Нова телевизия.

От юридическа гледна точка е спорно дали това, за което правителството обвинява Кук, е достатъчен повод, за да бъде уволнена. Заплахата за дело е сигнал, че предстои битка между Централната банка и федералното правителство.

Това може да създаде проблем за финансовата система на Съединените щати. Ако инвеститорите се усъмнят, че Банката губи независимост и легитимност, могат да спрат да влагат пари в американски държавни облигации или да продадат вече купените.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!