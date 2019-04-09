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След въздушната атака по летището в Триполи: Жертвите са над 50, сред тях и много мирни граждани

09.04.2019 / 10:58 4

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Петдесет и един човека загинаха вследствие въдушната атака над летището в Триполи вчера, съобщи Associated Press.


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Сблъсъците са между силите на Либийската национална армия, фелдмаршал Халифа Хафтар и правителството на Националното споразумение, което е признато от международната общност.

Жертви на стълкновението са станали и много мирни граждани в Триполи. 

Превод "Петел"

 

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Коментари
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n eXu s (преди 29 минути)
Рейтинг: 20783 | Одобрение: -15107
ЗНам, че го обичаш отзадзе, ама не мога да ти помогна, съжалявам. Объри се към Бъртънчо, може да помогне.
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Shqipëria dhe Bullgaria në zemrën time. Dy vende të lashta të mëdha. https://www.youtube.com/watch?v=MTScExDUBJM
0
2
ДИВАКА (преди 31 минути)
Рейтинг: 22114 | Одобрение: 5219
ДЕБИЛ ..ИМА ЕДИН ЗНАК..С ТРИ ПРЪСТИ..СРЕДНИЯ Е ИЗПЪНАТ.. НО ПОЛЗВАЙ ТВОЯ СИ..ИзплезванеУсмивкаУхилен
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2
n eXu s (преди 39 минути)
Рейтинг: 20783 | Одобрение: -15107
Паразите, навит съм да ти платя екскурзията до Тараблес, само и само да стоиш там 1 месец на летището.
Arkiva Shqip | Max Productional | Redbox Entertainment | Eran Production | Entermedia/Mixey Music | DIEZ Music (AL)
Shqipëria dhe Bullgaria në zemrën time. Dy vende të lashta të mëdha. https://www.youtube.com/watch?v=MTScExDUBJM
1
2
ДИВАКА (преди 1 час)
Рейтинг: 22114 | Одобрение: 5219
УПС..А ООН МАЙ НИТО ВИЖДА И НЕ ЧУВА..ГУТИЕРИШ ЛИ БЕШЕ..АМА НЯМА НАЧИН..ДОЛАРИТЕ СА МУ ЗАТИСНАЛИ ,ЧАК ДУПЕТО..КАК ДА РЕАГИРА ЧОВЕКА..ДА БЯХА РУСНАЦИ...ИзплезванеУсмивкаУхилен А ТО АВИАЦИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ,ЗАД КОЕТО СЕДЯТ 26 ДЪРЖАВИ...

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