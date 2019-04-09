След въздушната атака по летището в Триполи: Жертвите са над 50, сред тях и много мирни граждани

Кадър фейсбук

Петдесет и един човека загинаха вследствие въдушната атака над летището в Триполи вчера, съобщи Associated Press.

Сблъсъците са между силите на Либийската национална армия, фелдмаршал Халифа Хафтар и правителството на Националното споразумение, което е признато от международната общност.

Жертви на стълкновението са станали и много мирни граждани в Триполи.

Превод "Петел"

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!

ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html