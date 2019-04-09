След въздушната атака по летището в Триполи: Жертвите са над 50, сред тях и много мирни граждани
09.04.2019 / 10:58 4
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Петдесет и един човека загинаха вследствие въдушната атака над летището в Триполи вчера, съобщи Associated Press.
Сблъсъците са между силите на Либийската национална армия, фелдмаршал Халифа Хафтар и правителството на Националното споразумение, което е признато от международната общност.
Жертви на стълкновението са станали и много мирни граждани в Триполи.
Превод "Петел"
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