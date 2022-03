След взрив на кола край Киев загина фотожурналист на Fox News

Редактор: Недко Петров

Снимка Туитър, Trey Yingst, Fox News

Фотожурналист на Fox News е бил убит в Украйна в понеделник по време на инцидент, при който кореспондентът Бенджамин Хол е хоспитализиран, потвърдиха от телевизията във вторник.

Пиер Закжевски е отразявал руската инвазия в Украйна заедно с Хол, когато автомобилът, с който са пътували в Хоренка, край Киев, е е бил взривен от снаряд, съобщи изпълнителният директор на Fox News Сюзън Скот в имейл до служителите във вторник, пише dailymail.co.uk.

"С голяма тъга и натежало сърце споделяме новината от тази сутрин за кончината нашия любим оператор Пиер Закжевски, пише Скот в съобщение до служителите на мрежата. - Пиер беше убит в Хоренка, край Киев. Пиер е бил с Бенджамин Хол вчера за новини, когато автомобилът им е бил ударен от бомба".

Закжевски е бил част от екип, в който е работил с Бенджамин Хол, британски журналист, работещ за Fox News. Хол е тежко ранен при нападението, след като е улучен в крака от шрапнел.

39-годишният Хол, който женен и е баща на три деца, живее в Лондон и работи за американската телевизионна мрежа от 2015 г., днес се лекуваше в интензивното отделение на болницата.

Главният изпълнителен директор на Fox News Media Сюзън Скот съобщи на служителите, че разполагат с малко подробности и екипите на място работят, за да разберат повече за случилото се.

Колеги журналисти започнаха да изразяват в Туитър съболезнования за трагичната загуба на Закжевски, след като научиха за смъртта му.

I don’t know what to say. Pierre was as good as they come. Selfless. Brave. Passionate. I’m so sorry this happened to you. pic.twitter.com/IvxlPWGDAl