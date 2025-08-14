След яростна съпротива: Задържаха 47-годишен мъж в Рила

Снимка: Булфото

Задържаха 47-годишен мъж в Рила след яростна съпротива, съобщиха от полицията.

Започнато е разследване за хулиганска проява в РУ Рила. 47-годишен мъж от града в района на централния площад в нетрезво състояние е ругал гражданите и се е държал грубо.

След намесата на полицаите агресията му се засилила, отказал да изпълни полицейско разпореждане и при задържането е оказал яростна съпротива, проявил и физическа агресия към служителите, предава Дарик.

След задържането му е закаран от екип на Спешния център в благоевградската болница, настанен е в Психиатричното отделение.

Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!