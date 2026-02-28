След загубата: Илиан Илиев намекна за оставка

Снимка Булфото

Днешният мач в Добрич е възможно да е бил последния за Илиан Илиев начело на "моряците".

Наставникът на Черно море Илиан Илиев намекна, че скоро може да хвърли оставка. Неговият тим падна с 1:2 при гостуването си на Добруджа и до момента няма победа пред пролетта в efbet Лига. Илиев води родния си клуб от края на 2017 година.

"Загубихме по изключително глупав начин. Губим единоборства, правим фаул, получаваме гол. После глупав червен картон. По-глупаво изиграване на мач няма как да има. Второто полувреме се опитахме с човек по-малко да направим нещо, имахме положения. Може би след загубата от Локомотив (Пловдив) се разклатихме психически. Кой можем да подценим ние? Постигнали сме неща през годините с характер и отборен дух - неща, които липсват за съжаление, казах им го в съблекалнята това.

Ако отборът не си върне духа - това, което е било винаги силно при нас, независимо от изпълнителите, трудно можем да си върнем мястото, което сме градили с години. Губим го с няколко мача, продължаваме да го губим. Влизаш добре, после две глупави грешки, без агресивност в тези ситуации, трудно може да се получи. Мачът го имаш в ръцете си - загубено единоборство, глупав фаул, центриране, гол. Същото при втория гол. Във времето не можах да променя тези неща.

Да ви кажа честно, може да има промяна, но не от гледна точка на футболистите. Ще разберете. Може и да е свързана с моята позиция. Дали е емоция? Няма значение, дайте да не извличаме от едно изречение някакви поуки. Като има нещо, ще ви кажем", заяви легендарният варненски халф на стадион "Дружба", цитиран от Sportal.bg.

