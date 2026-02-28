След заплахата на Иран: Военната база на остров Крит е поставена в състояние на повишена готовност

илюстрация: Harrieta171, Уикипедия

Военната база Суда на южния гръцки остров Крит е била поставена в състояние на повишена готовност, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

Достъпът на неоторизиран персонал е преустановен след заплахата на Иран да нанесе удари по американски обекти в отговор на атаки срещу своя територия, посочва изданието.

„Катимерини“ припомня, че базата, намираща се близо до град Ханя на остров Крит, се използва от гръцките военноморски сили, както и от САЩ и други сили на НАТО. Американските военни я наричат Военноморска база за поддръжка (Naval Support Activity – NSA), посочва изданието, допълва БТА.

Според информацията противоракетните системи за отбрана в базата са подсилени.

Източници от гръцкото Министерство на отбраната съобщиха, че военното летище функционира без прекъсване, посочи още „Катимерини“.

Американският самолетоносач "Джералд Форд" (USS Gerald R Ford) напусна военноморската база на 26 февруари, след прекарани четири дни в нея за презареждане, след което се отправи към Източното Средиземноморие.

