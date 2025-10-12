След зарядните махат и USB кабелите от новите телефони

Пиксабей

Преди няколко години разопаковането на нов смартфон приличаше на малък празник, в бъдеще може да получавате просто устройство… и много празно място в кутията, пише https://digital.bg.

От адаптерите към кабелите – логично продължение на тенденцията

Официалната версия е ясна и звучна: екология, устойчивост, по-малко отпадъци. Производителите твърдят, че щом USB-C вече е универсален стандарт, всички имаме достатъчно кабели вкъщи. Следователно… няма нужда от нов.

Но нека не се заблуждаваме — зад красивите лозунги се крие проста математика. Всеки пропуснат кабел спестява пари. А когато продаваш милиони устройства годишно, тези спестени „центове“ се превръщат в сериозен приход. И още нещо — ако човек няма подходящ кабел, кой е най-логичният избор? Да си купи „оригинален“, разбира се.

Всичко започна с iPhone 12. Apple представи решението си да махне адаптера с благородна кауза: „всички вече имат зарядни“, а така ще се спестят ресурси и ще се намалят вредните отпадъци. ю

Днес тази практика е масова. А сега Sony Xperia 10 VII направи следващата крачка – махна и кабела от кутията. На гърба на опаковката има ясна пиктограма: „зарядно няма, кабел няма“. Добре дошли в новата ера на минимализма в технологиите.

Производителите ще ви кажат: защото имате достатъчно кабели вкъщи. И вероятно са прави — USB-C вече е универсален стандарт, а повечето хора разполагат с поне няколко работещи кабела от предишни устройства.

Истинската причина обаче е по-проста — всеки непоставен кабел спестява пари. Десетки милиони смартфони по няколко цента… и внезапно това „екологично“ решение изглежда много изгодно. Да не говорим, че част от потребителите ще купят „оригинален“ кабел от същия производител.

