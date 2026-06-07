Следващата седмица: Слънчеви утрини, следобедни гръмотевични бури и захлаждане към края

кадър: Петел

През следващите дни времето в България ще бъде типично за началото на лятото – с много слънце през първата половина на деня и условия за развитие на мощна купеста и купесто-дъждовна облачност следобед и вечер.

На много места ще се образуват краткотрайни валежи, придружени от гръмотевични бури, а на отделни места не са изключени и градушки. Явленията ще бъдат локални, но на места могат да бъдат интензивни, предупреждават синоптиците от Meteo Balkans.

В първите два дена от седмицата, температурите ще останат приятни, като максималните стойности ще бъдат между 26° и 33°C. Към средата на седмицата ще се повишат с още няколко градуса и в някои райони ще доближат до поплеснатите летни горещини - до и над 35°C

Промяна във времето се очаква в четвъртък, когато със засилване на северозападния вятър над страната ще започне да нахлува по-хладен въздух. Това ще създаде условия за интензивни валежи и гръмотевични бури над Западна и Централна България.

В петък активната зона с валежи постепенно ще се измести към Източна България, където на места се очакват по-силни гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от североизток и ще допринесе за осезаемо понижение на температурите – с около 5–6 градуса спрямо стойностите от средата на седмицата.

През събота и неделя атмосферата постепенно ще се стабилизира, вероятността за валежи ще намалее, а в много райони ще преобладава по-спокойно време с повече слънчеви часове и по-комфортни температури, посочват от Meteo Balkans.

Редактор "Екип на Петел",

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