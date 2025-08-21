Следващата седмица през нощта спират движението в тунел АМ "Хемус"

снимка: АПИ

През следващата седмица през нощта временно ще се ограничава движението в тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“ за измиване и боядисване на съоръжението, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

От 22:00 ч. на 25 август /понеделник/ до 06:00 ч. на 26 август /вторник/ ще бъде спряно движението в тръбата за Варна. При изпълнение на дейностите, пътуващите към Варна ще се пренасочват от 30-ти км на автомагистралата при пътна връзка „Витинска река“ по път I-1 София – Ботевград и път II-17 и ще продължават по магистралата при п. в. „Ботевград“.

През нощта на 27 август /сряда/ от 22:00 ч. до 06:00 ч. на 28 август /четвъртък/ ще бъде ограничено преминаването в тръбата за София. Обходният маршрут в посока столицата ще бъде от п. в. „Ботевград“ по път II-17 и път I-1 София – Ботевград и ще продължат по магистралата при п. в. „Витинска река“.

Дейностите ще се извършват през нощта, когато трафикът е по-слаб и за да не се затруднява пътуването на гражданите.

