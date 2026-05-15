Следващата седмица ще бъдат обсъдени заплатите на медицинските сестри

Следващата седмица ще бъдат обсъдени възможностите за увеличаване на възнагражденията на медицинските сестри. Това обяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова на форум в София. Предстои тя да разговаря по въпроса с представителите на Асоциацията на професионалистите по здравни грижи:

"Аз очаквам един конструктивен диалог с българската Асоциация на специалистите по здравни грижи. Очаквам конкретни, конструктивни и устойчиви решения, които да ми предложат. Уточнили сме се вече, ще си проведем среща другата седмица, след това ще получите допълнителна информация. Необходимо ми е все пак да знам точно техните виждания, конкретните предложения за решенията", коментира Ивкова, цитирана от БНР.

На въпрос дали се ангажира, че ще има увеличение до края на годината на заплатите на специалистите по медицински грижи, министър Ивкова отговори:

"Ангажирам се с това, че ще си проведат срещите, ще обсъдим всички възможни решения и след това ще ви информирам".

