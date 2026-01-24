Следващият етап от преговорите между Русия и Украйна е на 1 февруари в Абу Даби

Пиксабей

Следващият етап от преговорите между Украйна и Русия, за които посредничат САЩ, ще се състои следващата неделя в Абу Даби, заяви американски официален представител, цитиран от Ройтерс.

Американският представител приветства напредъка, постигнат през последните два дни на дискусиите, въпреки че те приключиха днес без да бъде постигнато споразумение, предаде БТА.

„Видяхме, че двете страни в залата наистина изпитват голямо взаимно уважение, защото те наистина търсеха решения“, заяви той пред репортери след приключването на преговорите.

„Стигнахме до много подробни детайли и следващата неделя, дай боже, ще има още една среща, на която ще доведем тази сделка до нейния окончателен завършек“, добави американският официален представител, говорил при условие за анонимност.

