Следващият съперник на Гришо: "Злодеят на US Open"! (скандално видео)

Следващият съперник на Григор Димитров на US Open ще бъде Данийл Медведев. Руснакът стигна до полуфиналите, въпреки че феновете по трибуните на Откритото първенство на САЩ бяха откровено срещу него. Те постоянно го освиркваха, пише Блиц.

23-годишният Медведев се превърна категорично във враг №1 на зрителите по време на мача си от третия кръг срещу Фелисиано Лопес - 7:6(1), 4:6, 7:6(7), 6:4. Петият в схемата беше видимо подразнен от отсъждане срещу себе си при 5:5 в първия сет.

Руснакът взе хавлията си от едно от момчетата, подаващи топките, и я хвърли на корта. Последва предупреждение за нарушаване на етичните правила, но и това не укроти Медведев. Той първо заканително размаха показалеца си към съдията на стола, а при прибирането си към основната линия показа среден пръст на феновете.

След края на мача Данийл Медведев с ирония коментира освиркванията на феновете и се закани да стигне до финала.

„Хора, енергията, която ми давате в момента, ще ми бъде достатъчна за оставащите пет мача на турнира“, обяви руснакът под дюдюканията от трибуните.

За поведението си на мача с Лопес, Медведев отнесе сумарна глоба от 19 000 долара, а авторитетната телевизия "Си Ен Ен" започна да го нарича "Злодеят на US Open".

