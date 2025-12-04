Следват няколко дни с дъжд и по-ниски температури

снимка: Булфото

През следващото денонощие в цялата страна ще бъде облачно, а на много места в западната половина от страната ще бъде с валежи от дъжд. Предупреждение от първа степен, код жълто, за значителни количества е обявено в областите Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Смолян. Минималните температури в последния ден от работната седмица ще бъдат между 4° и 9°, в София - около 6°, на морския бряг - около 12-13°, а максималните ще са в интервала от 8° до 13°, в София - около 9°. Ще бъде и ветровито, с умерен, в източните райони и по Черноморието - временно силен източен вятър.

И на морския бряг ще бъде облачно, но валежи не се очакват. Максималните температури ще бъдат около 14°-15°, допълва БНТ.

И в планините ще бъде облачно. Ще духа силен, по високите части - бурен югоизточен вятър. Ще вали в масивите от западната половина от страната, като граница между сняг и дъжд ще се спусне до около 1600 метра.

В Европа ще вали в много райони, все още предимно дъжд. Интензивни валежи се очакват утре във Великобритания, в Западна Франция, както и в Португалия, където ще остане топло за сезона, с най-високите температури в Европа. Код жълто и код оранжево за значителни по количество валежи, е обявен за пореден ден на Апенините и почти навсякъде на Балканите.

А в южната ни съседка Гърция предупреждението е от най-високата, трета степен, код червено, за проливни валежи и мощна гръмотевична дейност.

В събота валежите у нас ще обхванат цялата страна. Значителни по количество ще са на места в Южна България. Ще остане ветровито, особено по Черноморието, където ще духа силен североизточен вятър. В неделя вятърът ще отслабне, а валежите постепенно ще спрат, най-късно в източните райони, но ще се задържи облачно. През първите дни от новата седмица ще има променлива облачност, в много райони – и мъгли. Минималните температури ще продължат да се понижават, но максималните бавно ще се повишават.

