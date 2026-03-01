Сливо поле остава без ток в понеделник

снимка: Булфото

Прекъсването ще засегне кв. "Сливица" за близо осем часа.

Жителите на град Сливо поле ще останат без електрозахранване в първия работен ден на седмицата. От дружеството "Енерго Про" съобщиха, че планираните прекъсвания ще се реализират на 2 март 2026 г. (понеделник).

Електричеството ще бъде спряно в периода от 9:00 часа до 16:30 часа. Причината за неудобството са неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия.

Прекъсването ще обхване района на ТП 1 в квартал "Сливица". Без ток ще останат домакинствата и обектите, разположени на следните улици: "Олимпи Панов", "Вежен", "Ропотамо", "Леон Таджер", "Тунджа", "Странджа", "Крайна", "Марица", "Дружба", "Черно Море", "Георги Мамарчев" и "Стоян Пенчев".

Работа по мрежата

От електроразпределителното дружество уточняват, че дейностите са част от регулярната програма за поддръжка и подобряване на мрежата в Североизточна България. Очаква се захранването да бъде възстановено веднага след приключване на техническите операции, като посоченият час 16:30 часа е крайният срок за приключване на работата.

