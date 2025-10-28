Словакия прие нов закон за ограничаване на скоростта за движение на пешеходците по улиците

Снимка: Пиксабей

Словакия прие нов закон, който предвижда ограничаване на скоростта, с която се движат пешеходците по улиците в гъстонаселените градски райони, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Съгласно изменение на словашкия закон за транспорта, прието днес от парламента в Братислава, пешеходците, които преминават по улиците в пренаселени райони, могат да се движат с не повече от 6 км/ч.

"Главната цел е да се подобри безопасността по улиците с оглед увеличаващия се брой на сблъсъци на пешеходци с хора, каращи скутери", обясни Лубомир Вазни, депутат от левицата и бивш министър на транспорта, който внесе законопроекта. Вазни е част от лявата националистическа партия "Посока - социална демокрация" (СМЕР на словашки).

Новото ограничение на скоростта на придвижване се отнася както за пешеходци, така за и велосипедисти и хора, каращи скейтбордове, тротинетки и електрически скутери, които в Словакия може да се движат по тротоарите.

Одобрението на закона предизвика възмущение и шеги. "Ще ме хванат ли с камера за скорост, ако бързам да не си изпусна автобуса?", попита словашки потребител в интернет.

Поддръжниците на нормативния акт обаче твърдят, че шофьорите не могат да спрат навреме, ако някой изненадващо изтича през пешеходната пътека, и че пешеходците също носят част от вината за много от сблъсъците със скутери.

