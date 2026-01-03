Словашкият премиер осъди американската атака срещу Венецуела

Снимка: Фейсбук

Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо, известен като поддръжник на американския президент Доналд Тръмп, осъди остро атаката на САЩ срещу Венецуела, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Военните действия на САЩ показват, че „международното право не се прилага, военна сила се използва без мандат на ООН и всеки, който е голям и силен, прави каквото си иска“, написа Фицо във фейсбук.

Той заяви, че като ръководител на правителство на малка държава трябва „решително да отхвърли подобно подкопаване на международното право“, точно както преди е отхвърлил войната в Ирак и руската инвазия в Украйна.

Фицо също така призова ЕС да изрази също толкова последователно осъдителна оценка, както направи при инвазията в Украйна. В противен случай ЕС би бил лицемерен, написа той.

Словашкият премиер често е критикуван от опонентите си като проруски политик, защото се противопоставя на санкциите на ЕС срещу Русия, които според него биха навредили повече на Словакия, отколкото на Русия.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

