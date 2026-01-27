Словашкият президент: Холокостът ни напомня, че историята никога не бива да се повтаря по такъв нечовешки начин

Пиксабей

Холокостът е болезнено напомняне за всички нас, че историята никога не бива да се повтаря в толкова извратена и нечовешка форма, заяви словашкият президент Петер Пелегрини в социалните мрежи по повод историята Международния ден в памет на жертвите на Холокоста, съобщи словашката новинарска агенция ТАСР, цитирана от БТА.

По думите му невинни хора - жертви на идеология, издигнала в култ мита за "висшия човек" - са загинали в лагерите на смъртта, създадени от фашисткия режим.

"Днес сме свидетели на опити за пренаписване на историята, което води до борба за историческата истина. Затова е по-важно от всякога да ценим свидетелствата от онези времена и да направим всичко възможно тези извратени идеи никога да не намерят последователи. Това е морален дълг, който трябва да ръководи всеки от нас", добави държавният глава.

