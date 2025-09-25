Словения наложи забрана за влизане в страната на израелския премиер

Булфото

Словения наложи днес забрана за влизане в страната на израелския премиер Бенямин Нетаняху, предаде Ройтерс.

Това е ход, който идва след наложената забрана срещу двама крайнодесни израелски министри през юли, се казва в правителствено изявление, цитирано от агенцията.



„С това действие Словения потвърждава ангажимента си към международното право, универсалните ценности на правата на човека и принципната и последователна външна политика“, заяви държавният секретар на Министерството на външните работи на Словения Нева Грашич, цитирана в профила на словенското правителство в Екс, предаде БТА.

Грашич подчерта, че словенското правителство е предприело тази стъпка срещу Нетаняху, защото той е обвинен от Международния съд в извършване на военни престъпления в Газа.

„Обществеността е наясно, че срещу него се водят производства за извършване на военни престъпления и престъпления срещу човечеството“, изтъкна Грашич.

Словения, която е държава членка на ЕС, миналата година призна палестинската държава, а през август т.г. наложи оръжейно ембарго на Израел и въведе забрана за внос на стоки, произведени в окупираните от Израел палестински територии, припомни още Ройтерс.

През юли т.г. Любляна обяви израелския министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир и министъра на финансите Бецалел Смотрич за персона нон грата.

Последователните забрани, наложени от Словения срещу Израел, засвидетелстват продължителния натиск на Словения над Израел заради окупацията на Газа и страданията на местното население, отбелязва словенската агенция СТА. Словенското правителство предупреждава, че действията на израелското правителство на окупираните територии, включително изграждането на незаконни селища, насилствено разселване на палестинското население, унищожаване на домовете и систематичното ограничаване на достъпа до основни източници на живот, представляват сериозни и повтарящи се нарушения на международното хуманитарно право.

