Сложен въпрос в "Стани богат" притесни джаз певица

Дора Стойкова от Бургас започна смело играта си в „Стани богат“, но накрая остана впечатлението, че можеше да се представи далеч по-добре. За майката на Борис се разбра, че е търгувала с акции на международната борси, пяла е в джаз група и е сред създателите на спорта пикълбол в родния си град.

Дора без проблеми стигна до първа сигурна сума от 500 лева, но после се затрудни с отговорите на следващите два въпроса. Дамата обаче сполучи с “50:50“ и баща си Стефан, и продължи напред.

Тя заключи сумата от 2000 лева, а за нея бе попитана: Край кой град на 29 август 1949 г. е взривена първата съветска атомна бома РДС-1? Семипалатинск, Байконур, Сталинград и Магадан.

Тук Стойкова не знаеше верния отговор и употреби третия си жокер – Ники Кънчев. Без да се замисли, водещият насочи Дора към Семипалатинск, и така й помогна да се сдобие с втора сигурна сума.

Всичко за Дора обаче приключи при въпроса за 3000 лева: Кой материал се явява първата изцяло синтетична пластмаса и обявен в САЩ за национална забележителност?, с опции Каучук, Бакелит, Гетинаск и Полистирен.

Дамата маркира четвъртата възможност, но верният бе Бакелит, и така бургазлийката спечели 2000 лева от телевизионната игра по бТВ.

