Сложиха фуражка на Мони Николов в Русия

Кадър ВК

Световният вицешампион по волейбол Симеон Николов бе представен с фуражка в новия си клуб Локомотив (Новосибирск). Това стана днес на традиционна среща в администрацията на Западносибирската железница между волейболисти и треньорски щаб и ръководството на клуба.





В събитието участваха Анатолий Серишев - пълномощен представител на президента на Руската федерация в Сибирския федерален окръг; Андрей Травников - губернатор на Новосибирска област; Анатолий Чабунин - заместник-генерален директор и директор на вътрешния контрол и одит в "Руските железници“; Александър Карелин - сенатор на Руската федерация; Александър Грицай - началник на Западносибирската железница и Максим Кудрявцев - кмет на Новосибирск, пише Дир.бг.



Сбирката завърши с церемония по посрещане на новите попълнения в Локомотив - нападателите Александър Маркин и Егор Феоктистов, както и двамата чужденци - белгиецът Сам Деру и нашият национал Симеон Николов.



"Ще се стремим да постигнем всички цели, поставени пред отбора днес. Пожелавам на всички добро здраве през целия сезон - това е най-важното. Винаги трябва да останем отбор - от първия до последния момент. Напред към нови победи", заяви пред клубния сайт старши треньорът на Локомотив (Новосибирск) Пламен Константинов.



Стартът на новия сезон на руската Суперлига е само след няколко дни. На 18 октомври Локомотив ще изиграе дебютния си мач като гост срещу Кузбас от Кемерово. А на 22 октомври тимът ще приеме в своята зала Динамо-Урал Уфа.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!