Случаите на „хоспитализирани“, залагали в казина, засягат 90% от лечебните заведения

Здравната каса разкри, че хиляди пациенти, регистрирани като настанени в болници, всъщност са залагали в казина. Клиничните пътеки, по които са били приети, са на стойност над 7 млн. лева.

Как се случва това и как е разкрита тази схема?

4 хиляди случая на хоспитализираните на хартия, но физически - в игралната зала, са установени само за първите шест месеца на годината.

„Такива случаи засягат около 90% от лечебните заведения, с които НЗОК има договор за медицинска дейност за болнична помощ. Не мога да кажа, че става въпрос във всички случаи за фиктивни хоспитализации, може да става въпрос за самоволно напускане на пациенти от лечебните заведения“, коментира Момчил Мавров, подуправител на НЗОК.

По неофициална информация 290 са болниците в страната с установени разминавания, научи bTV от свои източници. Най-сериозни били случаите с пациенти, които по документи се водят настанени в интензивните отделения - без физическа възможност да са подвижни. За такива случаи потвърдиха и от НЗОК.

„Това показва две възможни хипотези – едната е, че лицето не е било с индикация за съответната клинична пътека или пък става въпрос за отчетена или неизвършена дейност“, добави Мавров.

За всеки пациент, напуснал преди пътеката му да е изтекла, трябва да има писмена декларация, коментират адвокати.

„Конкретиката на всеки такъв случай е много важна, но цялостната бройка е изключително фрапираща“, коментира адв. Глория Дотова.

От прокуратурата приканиха Здравната каса да ги сезира за установените разминавания. Помолени за коментар от Националното сдружение на областните болници заявиха пред bTV, че очакват Касата да докаже твърденията си и добавиха, че с тях не са се свързвали.

Фактът, че хоспитализирани лица едновременно са били и в игралните зали, е доказан с това, че при влизане в игрална зала се изисква лична карта, която се проверява в регистъра на Агенцията по приходите. Оттам НАП предоставят и данните на Здравната каса. Над 22 хиляди са регистрираните посещения в игралните зали на хора, които по същото време са били приети в болници.

Ако бъде установено, че дадена болница е злоупотребила с клинична пътека, то договорът за съответната пътека или дейност ще бъде прекратен, а при повторно нарушение - и целият договор на Kасата с болницата.

Потърсихме още експертни мнения по въпроса. Пред телевизията адвокатът по медицинско право Мария Петрова коментира, че подобни разминавания идват със съгласието и на болниците, и на пациентите, като „първите получават пари без работа, а вторите - болнични и пари от държавата“.

От Здравната каса заявиха, че работят за централизиране на всички информационно системи, за да се постигне по-добър контрол.

