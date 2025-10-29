Случаите на инсулт се увеличават с по 6% годишно

снимка pixabay

По повод Международния ден за борба с инсулта - 29 октомври УМБАЛ „Свети Георги“ отправя посланието „Навременната помощ спасява животи“. Инсултът остава една от водещите причини за смъртност и инвалидизация в света и у нас. Разпознаването на първите симптоми – внезапна слабост или изтръпване, говорни нарушения, изкривяване на лицето, загуба на равновесие или зрение – е решаващо за изхода, отбелязват в съобщение от болницата.

В България годишно се регистрират над 50 хиляди и 500 случая на мозъчен инсулт, или приблизително 790–800 на 100 000 души население – почти пет пъти над средното равнище в Европа. Наблюдава се непрестанен ръст на регистрирани инсулти със средно 6% годишно. Данните подчертават нуждата от навременна реакция, профилактика и обществена информираност за симптомите на инсулт, посочват от лечебното заведение.

В България съвременното лечение на мозъчносъдовите инциденти има традиции от средата на ХХ век. Невролозите от УМБАЛ „Св. Георги“ от десетилетия работят активно за усъвършенстване на диагностиката и терапията на инсулта. Болницата е сертифицирана по международната програма ANGELS към Европейската организация по инсулти и притежава „диамантен статут“ – най-високото признание за качество на лечение.

От близо две години в УМБАЛ „Св. Георги“ функционира Високоспециализиран мозъчносъдов център, който работи по най-съвременните европейски и световни стандарти в спешната неврология, отбелязват от болницата. Центърът разполага с мултидисциплинарен екип от невролози, неврохирурзи, интервенционални радиолози, анестезиолози, рехабилитатори и специализирани сестри, работещи денонощно. Изцяло обновена и високотехнологичната апаратура позволява комплексна диагностика и лечение в рамките на първите критични часове след инсулта. „Ключов фактор за добрия изход при инсулт е времето – всяка минута е от значение. Механичната тромбектомия – ендоваскуларна процедура, при която тромбът се извлича от запушения съд – трябва да се извърши най-късно до 4–6 часа от началото на симптомите. Колкото по-бързо се реагира, толкова по-голям е шансът за пълно възстановяване.“ посочва проф. д-р Пенка Атанасова, началник на Клиниката по нервни болести към УМБАЛ „Св. Георги“, цитирана в съобщението.

Благодарение на интегрираната спешна верига – от прием в Спешно отделение, през образна диагностика до ендоваскуларно лечение – пациентите в Пловдив и региона получават грижа на европейско ниво, напълно сравнима с водещите центрове в Европа, се заключва в съобщението.

Преди месец на 29 септември по повод Световния ден на сърцето УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив проведе безплатни профилактични кардиологични прегледи.Инициативата е част от кампанията на болницата „Здраве за всички“, предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!