Случай на Ку-треска във Варна

Във Варна през изминалата седмица е регистриран случай на заразен с Ку-треска. Това става ясно от седмичния бюлетин на РЗИ-Варна за периода 12-18 юни.

Ку-треската е широко разпространена зооантропоноза, формираща разнообразни по големина и видов обхват природни огнища. Заразяването на хората става най-често от преживните животни (говеда, овце и кози), които излъчват причинителя - бактерията Coxiella burnetii, с околоплодните води и плацента при нормално раждане или аборти, както и с млякото, урината и фекалиите, пише "Морето".

Механизмът на предаване на инфекцията при човека се реализира главно аерозолно и по-рядко алиментарно или чрез ухапване от заразени кърлежи.

За периода 12-18 юни във Варненско има съобщени 41 случаи на ухапани от кърлеж. 31 от тях са в морската столица, а останалите 10 - в останалите общини на областта.

Редактор "Екип на Петел",

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