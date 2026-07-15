Случай на ку-треска е регистриран в Софийска област
15.07.2026 / 14:36 0
Пиксабей
Един случай на ку-треска е регистриран през изминалата седмица на територията на Софийска област, съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) на официалната си интернет страница.
Има и един случай на вирусен хепатит тип А, според информацията на здравната инспекция, предаде БТА.
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