реклама

Случай на ку-треска е регистриран в Софийска област

15.07.2026 / 14:36 0

Пиксабей

Един случай на ку-треска е регистриран през изминалата седмица на територията на Софийска област, съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) на официалната си интернет страница. 

Има и един случай на вирусен хепатит тип А, според информацията на здравната инспекция, предаде БТА. 

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама