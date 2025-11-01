Случаят със смъртта на Сияна влиза в Европейския парламент в понеделник

Снимка: Булфото

Случаят с гибелта на 12-годишната Сияна Попова ще бъде обсъден от членовете на Комисията по петиции на заседание в Европейския парламент в Брюксел в понеделник. Това става ясно от програмата на комисията.

Членовете на комисията ще обсъдят петиция, внесена от Розалина Гадючкова. Тя изразява безпокойство от продължаващата криза с безопасността на движението по пътищата в България, довела до смъртни случаи, включително на 12 годишното момиче, убито от камион.

В Комисията по петиции членуват двама български евродепутати – Емил Радев от Европейската народна партия и Ивайло Вълчев от Европейските консерватори и реформисти, допълва БНР.

Вносителката отбелязва, че България е постоянен рекордьор по смъртни случаи по пътищата в ЕС. Според нея причина са лошата инфраструктура, безразсъдното шофиране и карането в нетрезво състояние, както и ограничените възможности за обществен транспорт.

Тя призовава Европейския парламент да гарантира прозрачност и отчетност при използването на европейските фондове за подобряване на пътната безопасност, да подкрепи спешните мерки за защита на децата и уязвимите пътуващи и да насърчава достъпни, безопасни и устойчиви транспортни решения в България.

12-годишната Сияна Попова загина край плевенското село Телиш през пролетта. Тя пътуваше заедно с дядо си в кола, която бе премазана от ремарке на завъртял се на пътя влекач. Близките на детето смятат, че една от причините за трагедията е състоянието на шосето.

