Случаят със запалените дипломатически коли в Скопие: Велислава Петрова проведе разговор с Тимчо Муцунски

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Външният ни министър Велислава Петрова проведе разговор с Тимчо Муцунски във връзка с палежа на дипломатическите автомобили в Скопие.

„След палежа на два автомобила на българското посолство в Скопие, разговарях с външния министър на Северна Македония Тимчо Муцунски“, написа тя в социалните мрежи.

„България категорично осъжда този неприемлив акт. Очакваме бързо и задълбочено разследване, идентифициране на отговорните лица и бързо правосъдие.

България ще продължи да използва всички налични механизми, за да противодейства на всеки опит за разпространяване на страх сред българите в Северна Македония“, пише още в позицията на Петрова.

Два от автомобилите на дипломатическата служба са били подпалени.

Според информацията автомобилите са били паркирани пред сградата на посолството. Случилото се предизвика незабавната реакция на Министерството на външните работи, което настоява за бързо и справедливо правораздаване по случая.

От ведомството обясниха по-рано: „Без навременната намеса на българския консул с пожарогасител щетите от този преднамерен палеж можеха да бъдат значително по-големи.“

btvnovinite.bg

Редактор "Екип на Петел",

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