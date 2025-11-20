Случи се за първи път в „Стани богат“

Редактор: Недко Петров

Инженер по качество във военен завод написа история в „Стани богат“. Бившият водещ на телевизионно предаване Румен Димитров се превърна в първия участник, който е използвал и трите си жокера на въпрос за 5000 лева. До тази сума Румен стигна, след като показа супер знания и даваше изчерпателни отговори на въпросите.

За 5000 лева той бе попитан: Кой британски писател е бил електротехник и музикант преди да се прочуе с романите си?

Тук възможностите бяха Джером Джером, Артър Конан Дойл, Ървин Уелш и Джефри Арчър.

Играчът, който до този момент не бе заключил втора сигурна сума, поиска помощ от Ники Кънчев. Единственото обаче, което водещият призна, бе, че се е срещал с Уелш и не му прилича на електротехник.

Румен поиска „50:50“, но след компютърът остави втората и третата опция, отново се колебаше коя от тях да маркира.

Участникът се обади по телефона на своята колежка Бяла Дойкова, и й каза да провери в интернет дали Уелш е бил електротехник или музикант, преди да стане писател.

Дамата отговори, че според информациите, е бил всичко друго, но не и такъв.

Тогава Румен заложи на Дойл, но сбърка, и за съжаление си тръгна само с 500 лева от шоуто по бТВ. Печалба, която абсолютно не е адекватна на неговата богата обща култура.

