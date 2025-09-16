Случи се за първи път в "Сделка или не"

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Мария Младенова от София се оказа първата, в която по повод 20-ия сезон на "Сделка или не" малка сума бе заменена с 20 000 лева. Така за първи път в историята участник имаше шанса за види два пъти 20 бона на таблото.

Поводът бе юбилея на шоуто, заради който в произволни предавания малки суми ще бъдат заменяни с 20 000 лева.

Мария обаче се оказа карък и още с първата отворена кутия премахна допълнителните 20 бона.

Тя е учила математика, това е и любимата й дисциплина. Зодия козирог е. През август тази година любимия й предложил брак и тя се надява да спечели повечко пари зо голяма, пищна сватба.

Каръкът й обаче продължи. В първото предаване - вчера, от новия юбилеен сезон на "Сделка или не" в нейната кутия №1 имало 100 000 лева. Днес тя отвори кутия номер 1, надявайки се, че няма отново да има голяма сума, но там пак бяха 100-те бона.

Мария излезе с кутия №18, но при оферта за смяна, тя се възползва и я размени за 13. Не е фаталистка, пък и първата буква от името й е 13-а в азбуката, стана ясно от думите й.

В края на играта й тя видя, че в кутията й има една стотинка, с която си тръгна от "Сделка или не".

