Петър Дочев прикова вниманието върху себе си с креативност, която впечатли екранните му партньор и гост коментаторите на „Преди обед“ Ивайло Бакалова и Камен Алипиев-Кедър. Актьорът разкри, че си е купил специални еайчорапи и демонстрира как функционират, след като показа този на левия му крак.

Жестока работа е. Задаваш въпрос и той отговоря, обясни Петър.

След като на крака му се появи образа на Мона Лиза, той я попита каква е паролата на сървъра на Лувъра, и тя каза с дрезгав глас "Лувър".

Дочев уточи, че такъв глас си е избрал лично той, и го определи като геаниален. Той потвърди, че Мона Лиза е права, след като паролата е на най-големия национален музай във Франция е точно тази.

Това неговото разкритие провокира Кедър да предположи, че, след като се е сдобил с тази парола, Петър вече крои планове как безпрепятствено да стигне до интересни експонати, и съвсем серизно го попита дали мисли да ходи до Франция.

Дочев се съгласи, че Камен е прав, и отбеляза: Това е доклад на Сметната палата на Франция от 2014 година, който предупреждава за жестоки проблеми в киберсигурността на държавата и въобще в сигурността. Някои хора казват, че тези препоръки няма да бъдат изпълнени до 2032 година, така че дотогава може да си правим, каквото си искаме.

