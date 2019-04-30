Слух или реалност: Красимир Балъков поема националния отбор
30.04.2019 / 14:29 0
Треньорът на Етър Красимир Балъков е започнал окомплектоването на треньорски щаб, с който да оглави националния отбор на България, твърди вестник "Труд".
Героят от САЩ 1994 вече е получил предложение от Борислав Михайлов да заеме овакантеното място след раздялата с Петър Хубчев.
Той все още не е подписал официално договор, но се очаква това да се случи в началото на месец май.
Интересното е, че президентът на БФС и легендарният бивш полузащитник не бяха в добри отношения през последните години.
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