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Слух или реалност: Красимир Балъков поема националния отбор

30.04.2019 / 14:29 0

Треньорът на Етър Красимир Балъков е започнал окомплектоването на треньорски щаб, с който да оглави националния отбор на България, твърди вестник "Труд".

Героят от САЩ 1994 вече е получил предложение от Борислав Михайлов да заеме овакантеното място след раздялата с Петър Хубчев.

Той все още не е подписал официално договор, но се очаква това да се случи в началото на месец май.

 

Интересното е, че президентът на БФС и легендарният бивш полузащитник не бяха в добри отношения през последните години.

 

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