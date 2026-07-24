Слухове за спасени хора след земетресенията във Венецуела засилват болката на близките

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Фалшиви съобщения за открити живи хора под развалините, един месец след разрушителните земетресения във Венецуела, отнели живота на над 5000 души, засилват болката на опечалените близки, които неуморно търсят телата на изчезналите свои роднини, предаде БТА, цитирайки Франс прес.

В социалните мрежи преди два дни бяха разпространени фалшиви информации, според които още трима души са били открити живи в развалините на социалните жилища, известни като кулата "О Пе Пе 26", в щата Ла Гуайра, където бе епицентърът на земетресенията.

Това се превърна в двойно изпитание за семействата на все още смятаните за безследно изчезнали хора, които се втурнаха към мястото.

Националната дирекция за гражданска защита на Венецуела разпространи изявление, в което каза, че „предполагаемите операции по спасяване на оцелели“ са „неверни“.

Последният изваден от развалините жив човек бе на 2 юли, осем дни след земетресението. Ернан Гил, 43-годишен пазач на паркинг, беше открит заклещен в мазето на седеметажна сграда след сложна спасителна операция, продължила над 100 часа.

Редактор "Екип на Петел",

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