Служебният екоминистър: Ситуацията с отпадъците в България е изумителна и извън контрол

Ситуацията с отпадъците в България е изумителна и това е сектор извън контрол, каза служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов по време на редовния парламентарен контрол. Упражняваме контрол много стриктно, но трябва да работим много по-сериозно, за да може този контрол да е ефективен и в него да се включат общини и областни управители, добави Попов. Той каза, че се е срещнал с много от кметовете и областните управители в страната и е подчертал въпроса пред тях.

Усилията не могат да се прехвърлят на кметовете, необходима е намеса, както и действия на всички равнища, каза още Попов. Докато не развием системите, които да превръщат отпадъка в стока и той да се използва като ресурс, и докато няма сериозна и отворена конкуренция между отговорните институции и организации за прозрачна работа, ще продължим да виждаме тази ситуация, каза служебният министър. Поемам ангажимент да говоря с отговорните министри по въпроса, който е приоритетен. Не мога да обещая, че ще го решим за два месеца, но ще работим по въпроса, заяви Попов, цитиран от БТА.

На въпрос какви мерки ще бъдат предприети да не бъде възобновено, след като е било изчистено, незаконно сметище до село Цалапица, ресорният министър отговори, че на 3 февруари от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Пловдив и община Родопи е извършена проверка, след която е констатирано, че районът е изчистен, с изключение на общински път с три купчини различни отпадъци. РИОСВ-Пловдив е дала предписание на кмета на община Родопи за почистване на нерегламентираното замърсяване, както и за предприемане на мерки да не се допуска повторно такова, каза Попов. Той допълни, че на 10 февруари общината е уведомила, че даденото предписание е изпълнено, след което е извършен контрол и е установено, че в района няма отпадъци.

Почистването на нерегламентирано замърсени зони и предприемането на мерки да не се допусне създаването на незаконни сметища е компетентност на кметовете на общините, каза Попов.

На въпрос за проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси на територията на община Карлово и потенциалните замърсители, идентифицирани до момента, служебният министър на екологията отговори, че до момента не е постъпило уведомление за инвестиционно предложение, което е нужно за оценка на въздействието върху околната среда. Предвид липсата на предложението понастоящем произнасяне на компетентен орган е невъзможно, каза Попов. Той допълни, че Министерството на околната среда и водите предприема всички превантивни мерки за идентифициране и оценяване на евентуалните въздействия върху околната среда и човешкото здраве. Казусът е с национално значение и се следи. Министерството ще направи всичко възможно процедурите да бъдат спазени стриктно, заяви Попов.

