Служебният министър на МРРБ: България не е усвоила никакви средства по Фонда за справедлив преход

Булфото

"България не е усвоила никакви средства по Фонда за справедлив преход", каза по време на първото си официално посещение в Брюксел министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева:

"Цифрите към момента не са, как да кажа, розови. За съжаление по Фонда за справедлив преход усвояването е нула за България. Така че това е молбата на Комисията да започнем много интензивно работа. Всички опции са на масата, за да се опитаме да спасим средствата, които са предвидени по програмата за тази година. Така че към момента започваме просто диалога, тръгваме от нула".

"Амбицията ни е заложените в програмата над 600 млн. евро да бъдат у нас до края на годината", подчерта министър Бонева, цитирана от БНР.

Фондът за справедлив преход финансира проекти, които ще облекчат социално-икономическите разходи за общностите, силно зависими от изкопаеми горива или отрасли с висок интензитет на емисии на парникови газове и които трябва да диверсифицират местната икономика.

Министър Бонева допълни:

"Хубавото е, че аз вече бях говорила с кметовете. Те са доста притеснени по отношение на обстановката с държавния бюджет, удължителния бюджет. Изразиха мнения, че е възможно бюджет да има чак към края на годината, поради което аз ги поканих обратно в европейските фондове, ще трябва да се работи много стриктно, много сериозно, на пълни обороти, но европейски пари ще има. Комисията ще съдейства, обещаха ни, че наистина всички опции са на масата".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!