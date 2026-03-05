Служебният министър на образованието Сергей Игнатов: Натискът ще бъде в приема в средните училища

кадър: Bulgaria ON AIR

Недоверието на обществото към институциите и официалната информация не е ново явление и е свързано с дългогодишно насаждан нихилизъм. Това заяви служебният министър на образованието проф. Сергей Игнатов.

"Това, че хората не вярват на институциите и официалната информация не е нов процес. Свързано е с нихилизъм, който постоянно се внушава. Моето предложение е българските граждани да бъдат спокойни. Премиерът излиза да информира, не става въпрос за фалшиви новини", каза проф. Игнатов в "Денят ON AIR".

По думите му конфликтът в Близкия изток не пренарежда дневния ред.

"Трябва да създадем такава обстановка по време на изборите, че с усмивка да кажем, че сме европейци. Младите трябва да видят примера в нас, по-възрастното поколение. От декември месец досега измина доста време, случи се съдбовна промяна - България вече е в Еврозоната. Изборите идват и си отиват, но на 20 април отбелязваме 150 години от Априлското въстание. Денят е неучебен, но присъствен", допълни проф. Игнатов за Bulgaria ON AIR.

"Не мога да правя реформи за 2-3 месеца. Възможно е в хода на работата да се наложат промени. Натискът ще бъде в приема в средните училища. Не очаквайте сътресаващи реформи, нямам намерение да обръщам системата. Образователната система преследва своите цели и те са свързани с предоставянето на по-добро образование. Ако искаме да видим как ще бъде България след 10-15 години, влизаме в една класна стая", посочи служебният министър.

Според него в образователния процес трябва да дадем много време на децата да мислят, защото в противен случай започват да зубрят.

"От 1 клас започваме да препускаме през целия учебен материал. Има психологически особености на развитието. Затрупваме децата с огромен материал. Към учителите има и административни изисквания", изтъкна проф. Игнатов.

Той информира, че след случая "Петрохан" има проверки в страната по различни сигнали. Направена е и проверка в училище "Космос", за да се установи как е попаднало там детето от кемпера с отнет живот.

"Вчера подписах писмо, предаваме целия случай на прокуратурата. Комисията не е успяла да получи отговори на важни въпроси. Ще проверим учителите имат ли педагогическа способност. Това са оздравителни мерки за системата, не наказателни. Ако отнемем лиценз, училището няма да спре да работи, то има международна регистрация. Не е редно учители да членуват в НПО, защото училищата представляват държавата", коментира служебният просветен министър.

