Служебният премиер: Няма прекъснати доставки, имаме достатъчно запаси от горива, пазарът е спокоен

снимка: МС

Цените на горивата тревожат българските граждани. Когато имаме международно напрежение пазарите реагират бърз и тогава започват да се движат и страховете на хората, не само котировките. България получава нефт и горива от дестинации, които не са засегнати в момента от бойните действия. Няма прекъснати доставки към страната. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров преди заседанието на МС, предаде БГНЕС.

В Бургас има достатъчно количества нефт, преди цените на пазарите да се повишат. За да се отрази скокът на цените у нас, трябва да се направят нови доставки на нови цени и към момента това не е необходимо. Имаме достатъчно запаси от горива, собствениците на бензиностанции потвърждават, че има наличности и пазарът е спокоен. Ако има някъде покачване на цените, то няма да е от физически недостиг, а от непазарно поведение. Българските граждани няма да плащат цената на изкуствена паника и непазарно поведение, очаквам от всички институции бързи действия, държавата няма да допусне страхът да се превърне в печалба за малцина за сметка на българските граждани, подчерта Гюров.

Министър-председателят съобщи също така, че първата група български граждани от Близкия изток вече е на път към родината и се очаква да пристигне днес в ранния следобед на летище Варна. Премиерът Андрей Гюров специално благодари за усилията на министрите на външните работи, на туризма и на транспорта и съобщенията.

